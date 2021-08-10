Вильнюс прокомментировал решение Китая отозвать посла в Литве

МИД Литвы прокомментировал решения Китая отозвать посла из республики, сообщается на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет об этом шаге Китая и вновь заявляет, что, уважая принцип единого Китая, оно твердо намерено развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил, что остров собирается открыть представительство в Вильнюсе.

Тайвань — формальная административная единица КНР, территория которой фактически контролируется частично признанной Китайской Республикой. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне 1945-1959 годов с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Накануне в Китае приняли решение отозвать посла в Вильнюсе в связи с намерением литовского правительства открыть представительство Тайваня в стране. В 1980-1990х годах политическое противостояние значительно смягчилось.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что полное воссоединение Китая является исторической миссией Коммунистической партии Китая, поэтому компартия хочет остановить любые попытки борьбы за независимость Тайваня.