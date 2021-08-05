На Украине заявили, что не лишатся газа из-за «Северного потока — 2»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у властей есть стратегия энергетической безопасности по обеспечению страны газом после запуска «Северного потока – 2». Об этом он заявил в интервью изданию «Новое время».

«Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности (после запуска «Северного потока — 2»), и мы все эти вопросы отрабатываем», — рассказал Данилов.

Он добавил, что многие процессы, в том числе и громкие заявления, звучащие в России, имеют свою внутреннюю политическую причину. При этом, по его словам, Украина не должна расслабляться, ведь «Россия — постоянный и ежеминутный риск».

Ранее автор американского издания The National Interest Джон Рюль высказал мнение, что после запуска газопровода «Северный поток — 2» Украина не сможет рассчитывать на широкую международную поддержку.

Рюль утверждает, что перекачка газа через новый газопровод может поставить под угрозу энергетическую и национальную безопасность государств Восточной и Центральной Европы, в качестве которых автор указывает Украину и Польшу.