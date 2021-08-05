В Крыму назвали способ перебраться в Россию жителям Донбасса

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в случае, если жители Донбасса захотят перебраться в Россию, как это предлагает сделать президент Украины Владимир Зеленский, то делать это необходимо по аналогии Крыма – вместе с территорией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что крымчане именно так и поступили – перебрались в Россию со всем своим полуостровом.

«Нет никаких сомнений, что так же в конечном итоге поступят и жители Донбасса. Мало того, среди осколков украинского государства найдется еще немало регионов, жители которых тоже любят Россию и тоже со временем найдут в ней свое место. Но не в качестве беженцев, а вместе с родной землей, как полноценные субъекты России», — подчеркнул Константинов.

Политик подчеркнул, что современную цивилизацию на земли Крыма и Донбасса принесла Россия, когда не только Зеленского, но и Украины и в помине не было.

Ранее Зеленский предложил жителям Донбасса, которые считают эту землю частью России, переехать в Россию.

По словам президента Украины, Донбасс «никогда не станет частью России» и над этой территорией рано или поздно будет восстановлен украинский контроль. Он привел в пример Берлинскую стену, которая в конце концов рухнула.