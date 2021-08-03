Глава Сербии пообещал пройти полиграф, чтобы доказать отсутствие связей с мафией

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что пройдет полиграф, чтобы доказать отсутствие связей с организованной преступностью. Об этом сообщает ТАСС.

«Для меня невероятна история, когда все знают, что эта криминальная группа, появившаяся и организованная в Черногории, устроила самые ужасные преступления в современной сербской истории. При этом СМИ ведут кампанию, обвиняя [нас] в связях с этими людьми, и вы днями это слушаете, пять дней слушаете гнусную ложь», — сказал он.

Глава Сербии добавил, что готов пройти допрос на полиграфе, чтобы доказать, что он не лжет. Вучич выразил уверенность, что на подобное действие готов пойти и глава МВД Александар Вулин.

Ранее один из ближайших соратников сербского президента, его заместитель в правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич подал иск о возбуждении уголовного дела против Вучича по обвинению в связях с мафией, чтобы доказать невиновность сербского лидера.

До этого один из арестованных главарей преступной группировки футбольных болельщиков Велько Беливук по кличке Воля-Неволя на допросе утверждал, что якобы не один раз контактировал с руководством республики и даже получал задания от президента. Утечка протокола этого допроса попала в СМИ.