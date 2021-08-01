Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях на выборах

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся извне провокациях во время выборов в Госдуму в 2021 году и президентских выборов 2024 года.

«Наши оппоненты готовятся вовсю», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Нарышкина, Россия располагает информацией о том, «по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в ЦИК ожидают провокаций на парламентских выборах, которые пройдут в сентябре.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал о намерении Запада повлиять на выборы в России через наблюдателей.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.