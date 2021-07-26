Японский посол дал оценку действиям России

Посол Японии Тоёхиса Кодзуки на встрече с замглавой МИД России Игорем Моргуловым указал, что действия российской стороны не служат в пользу развития взаимовыгодных отношений двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Японская сторона указала на то, что ряд действий российской стороны не служит в пользу развития взаимовыгодных японо-российских отношений и настоятельно потребовала от российской стороны конструктивных действий для продвижения переговоров по заключению мирного договора, в том числе по совместной хозяйственной деятельности, в целях развития отношений между странами», — говорится в официальном пресс-релизе посольства Японии.

Ранее Кодзуки был вызван в МИД России на фоне недовольства Токио визитом российского премьера Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Дипломат пробыл в ведомстве больше часа. По его словам, он был вызван в российское министерство для обсуждения двусторонних отношений.

Ранее посла России Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, чтобы выразить протест в связи с визитом главы кабмина на «северные территории». Так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.