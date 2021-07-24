Украинская делегация отвергла предложение провести заседание ТКГ в Минске

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Алексей Арестович заявил в интервью телеканалу «Украина 24», что он и его коллеги не приедут в Белоруссию.

«Мы не признали [Александра] Лукашенко избранным президентом. Хоть он и осуществляет эффективный контроль над Беларусью, Украина отказала ему в праве презентовать белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой», — сказал Арестович.

Он добавил, что вторая причина, по которой украинская сторона выступает против заседания ТКГ в Минске, заключается в сложной эпидемиологической обстановке.

По его словам, делегация Украины продолжит участвовать в урегулировании донбасского конфликта по видеосвязи.

Ранее украинский журналист Сергей Гармаш сообщил, что представитель России в ТКГ Борис Грызлов предложил провести очередное заседание в столице Белоруссии в очном формате.

На последней встрече ТКГ Грызлов обвинил Украину в вооруженных акциях против гражданского населения Донбасса.