США и ЕС поддержат любую помощь и посредничество при решении афганского конфликта

Соединенные Штаты и их европейские союзники в совместном заявлении сообщили, что поддерживают содействие и посредничество для достижения прогресса в урегулировании конфликта в Афганистане.

«Народ Афганистана слишком долго страдал от конфликта. Мы глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, военным наступлением талибов (организация запрещена в России) и количеством сообщений о серьезных нарушениях, в частности, нарушениях прав человека, предположительно в общинах, наиболее затронутых продолжающимся вооруженным конфликтом по всей стране», — говорится в заявлении.

Авторы заявления призвали стороны конфликта в Афганистане к добросовестным переговорам в целях достижения справедливого и прочного политического урегулирования.

Там также содержится призыв к движению «Талибан» «без предварительных условий и в соответствии с международным гуманитарным правом разрешить и способствовать доступу гуманитарной помощи в районы Афганистана, находящиеся под его контролем».

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США.

Военные США находились в Афганистане с 2001 года, их ввели в страну еще при Джордже Буше-младшем в рамках противостояния талибам. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

8 июля боевики «Талибана» атаковали второй крупнейший город Афганистана — Кандагар, в результате нападения пострадало несколько мирных жителей. Власти Афганистана сообщали, что талибами контролируется более 80% территории Афганистана, включая города на границе с соседними государствами.