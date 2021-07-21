Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его высказываний о Черном море

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram призвала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу не нести чушь и воздержаться от необдуманных высказываний.

«Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», — заявила российский дипломат.

Ранее Кулеба отмети, что Киев опасается того, что Москва превратит Черное море во внутреннее российское озеро, из-за чего украинская сторона готовит встречные действия.

До этого Кулеба предложил альтернативу русскому миру – Люблинский треугольник. Объединение Литвы, Польши и Украины, по его словам, должно стремиться также к включению в свою орбиту Белоруссии. Это приведет к «свободе, безопасности и процветанию» региона от моря до моря.