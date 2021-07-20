ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы

«Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник, 20 июля.

Эта избирательная компания проходит в особенных условиях, связанных с пандемией и рядом ограничений, напомнил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на брифинге в московской больнице №40.

«Единая Россия» призывает всех участников предвыборной гонки кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей РФ, подчеркнул он.

По словам Турчака, со своей стороны единороссы обязуются соблюдать все положения предлагаемого соглашения.

На мероприятии присутствовал и Денис Проценко, который выступил как главный врач больницы, которая уже более 500 дней борется с пандемией.

Он подчеркнул, что сегодня особенно важна вакцинация от коронавируса, особенно для тех, кто работает с людьми.