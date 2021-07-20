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Эрдоган: Турция готова управлять аэропортом Кабула, если договорится с США об условиях

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Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы готовы взять на себя управление аэропортом Кабула, если удастся договориться с США об условиях. Об этом он заявил в ходе визита в самопровозглашенную республику Северного Кипра, трансляция велась на его странице в Twitter.

По словам турецкого лидера, сейчас в Афганистане находятся три политических игрока: НАТО, США и Турция.

«США приняли решение уйти и захотели, чтобы мы управляли аэропортом, которым мы и так уже 20 лет управляем. Мы положительно смотрим на эту ситуацию, но у нас при этом есть свои условия», — сказал Эрдоган.

Он назвал эти условия. Во-первых, как отметил президент, Соединенные Штаты должны быть на стороне Турции в дипломатических переговорах. Во-вторых, по возможностям логистики американские силы должны мобилизоваться для турецких сил. При этом Эрдоган добавил, что ресурсы, которые находятся в Кабуле, должны быть переданы турецкой стороне.

«Кроме этого, есть проблемы финансовые, административные. США должны поддержать Турцию и в этих вопросах. Если наши условия будут соблюдены, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом в Кабуле», — заявил Эрдоган.

В июне этого года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода американского военного контингента из Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что соответствующие планы Анкары нарушают договоренности с талибами (организация запрещена в России).

Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

Ранее сообщалось, что талибы пригрозили военным Турции атакой, если они не уйдут из Афганистана.

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