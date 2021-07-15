Захарова прокомментировала закон о государственном украинском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Конституционного суда Украины, признавшего соответствующим конституции закон о государственном украинском языке. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, это является еще одной разновидностью борьбы с собственной идентичностью — «оскопление своей культуры по-киевски».

«Видимо, у Конституционного суда Украины под рукой не было Конституции Украины. А так они нашли бы статью 10, в которой говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», — написала Захарова.

Ранее Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим конституции страны закон о государственном украинском языке.

До этого правительство Украины одобрило концепцию по развитию украинского языка, которая получила название «ласковая украинизация».

16 января на территории Украины вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.