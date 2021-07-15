news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Меркель рассказала, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера 22:06
Замминистра МВД Украины назвал причину отставки Авакова 22:05
Видео: военный грузовик перевернулся в центре Москвы 21:59
Журова рассказала об умении Винер-Усмановой «высказать» что-то Путину 21:59
Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу в самолет в Германии 21:52
В Красноярском крае мужчина с ножом ранил пассажиров и водителя автобуса 21:43
Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck 21:40
Овечкин не будет подписывать контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения 21:39
Керри пошутил о рекордной жаре в России во время его визита 21:24
Глава ДНР Пушилин намерен вступить в «Единую Россию» 21:19

Захарова прокомментировала закон о государственном украинском языке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Конституционного суда Украины, признавшего соответствующим конституции закон о государственном украинском языке. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, это является еще одной разновидностью борьбы с собственной идентичностью — «оскопление своей культуры по-киевски».

«Видимо, у Конституционного суда Украины под рукой не было Конституции Украины. А так они нашли бы статью 10, в которой говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», — написала Захарова.

Ранее Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим конституции страны закон о государственном украинском языке.

До этого правительство Украины одобрило концепцию по развитию украинского языка, которая получила название «ласковая украинизация».

16 января на территории Украины вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Общение с богом не имеет конца»: не стало Петра Мамонова
Коллеги и друзья рассказали о наследии Петра Мамонова
«Режим гасит социальное пламя насилием»: удержат ли власть кубинские коммунисты
Мэр Майами предложил рассмотреть возможность военных действий на Кубе
Генпрокуратура признала деятельность американской НПО «Проект медиа»* нежелательной
Минюст внес в реестр иноагентов восемь журналистов «Проекта»
Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу в самолет в Германии
Почти 40 рейсов задержано и отменено в Шереметьево на фоне подтопления
Власти рассказали, можно ли заселиться в отели Крыма без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации
Вместе с Безосом в космос полетит 18-летний студент
Новости и материалы
Меркель рассказала, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера
Замминистра МВД Украины назвал причину отставки Авакова
Видео: военный грузовик перевернулся в центре Москвы
Журова рассказала об умении Винер-Усмановой «высказать» что-то Путину
В Красноярском крае мужчина с ножом ранил пассажиров и водителя автобуса
Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck
Овечкин не будет подписывать контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения
Керри пошутил о рекордной жаре в России во время его визита
Глава ДНР Пушилин намерен вступить в «Единую Россию»
Число жертв наводнений в Германии выросло до 45 человек
РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине
Пилот «Формулы-1» рассказал об ограблении после финала Евро-2020
Врач дала четыре совета, как легче переносить жару
Керри назвал цель своего визита в Москву
Журова заявила, что всегда соглашается с Путиным
Вратарь «Коламбуса» Мерзликин рассказал, как погибший одноклубник спас ему жизнь
Евросоюз снял ограничения на въезд для граждан Украины
Врач рассказала о снижении интеллекта после COVID-19
Все новости
«Россия не в приоритете»: когда у нас появятся зарубежные вакцины
Фармэксперты назвали сроки поставки иностранных вакцин от COVID-19 в Россию
Что известно о готовившемся теракте в Москве
В ФСБ рассказали подробности задержания террориста
«У всех есть антитела»: в ЦСКА очень странно объяснили отказ игроков вакцинироваться
«Армейцы» считают, что наличие антител является медотводом от прививки
«Их нет и не будет»: почему свободные склады в Москве сразу раскупают
Ставки по аренде могут вырасти на 25% из-за рекордного спроса на склады
Число ДТП на переездах растет. Что с этим делать
В России выросло количество аварий на железнодорожных переездах
«Нужен тотальный локдаун». В «Яблоке» предложили снова ввести нерабочие дни в России
Председатель партии «Яблоко» попросил Путина ужесточить антиковидные ограничения
Инструмент ультракапитализма и обман: что думает создатель Dogecoin о криптовалюте
Автор мемной криптомонеты назвал блокчейн финансовой пирамидой
Майкла Калви просят осудить условно
Гособвинение запросило для Майкла Калви шесть лет условно
Бог устал нас любить: завершился первый сезон «Локи» — кажется, лучшего сериала Marvel
На Disney+ вышла последняя серия «Локи». Что это было — и что нас ждет дальше?
Самолеты стоят в воде. В Шереметьево затопило летное поле
Из-за затопления части аэропорта Шереметьево 16 рейсов перенаправили в другие города
Рулон, оборотень и картина на стене. Самые странные телевизоры
LG откроет предзаказ на сворачивающийся телевизор
Почему в России пока не планируют ввозить иностранные лекарства
В Кремле заявили, что не обсуждают закупку зарубежных вакцин
Умер Петр Мамонов
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях