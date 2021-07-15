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Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи Меркель и Байдена

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях перед встречей американского лидера Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Встреча Джо Байдена и канцлера Германии Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его»,— сказал он.

Также украинский лидер отметил, что «никакого решения по Украине без участия Украины» быть не может.

Ранее сообщалось, что во время переговоров президент США Джо Байдена и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят Россию, в частности, приписываемые российским спецслужбам кибератаки на западных политиков.

До этого эксперты высказали мнение, что для главы Германии в преддверии ее ухода с поста канцлера важно восстановить испорченные в годы Дональда Трампа двусторонние отношения.

Встреча президента Соединенных штатов и канцлера Германии, пройдет в Белом доме 15 июля.

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