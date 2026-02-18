Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский заявил о достижении Украиной и РФ договоренности о мониторинге прекращения огня

Зеленский: Киев и Москва в целом договорились о мониторинге прекращения огня
Александр Кряжев/РИА Новости

Украинская и российская делегации во время переговоров в ОАЭ в целом договорились о мониторинге прекращения огня. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios.

По его словам, стороны в целом договорились о механизме мониторинга прекращения огня под руководством Соединенных Штатов с использованием беспилотных летательных аппаратов, если прекращение огня будет достигнуто.

Зеленский подчеркнул, что Киев намерен привлечь к этому процессу своих союзников из Европы, однако Москва выступает резко против.

17 февраля Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры о выводе войск из Донбасса, но при условии, что Россия отступит на сопоставимое расстояние.

В этот же день Зеленский заявил, что дипломатия будет более эффективной в сочетании с силой.

Ранее на Западе заявили о предательстве Зеленским Украины.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!