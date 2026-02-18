Зеленский заявил о достижении Украиной и РФ договоренности о мониторинге прекращения огня

Зеленский: Киев и Москва в целом договорились о мониторинге прекращения огня

Украинская и российская делегации во время переговоров в ОАЭ в целом договорились о мониторинге прекращения огня. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios.

По его словам, стороны в целом договорились о механизме мониторинга прекращения огня под руководством Соединенных Штатов с использованием беспилотных летательных аппаратов, если прекращение огня будет достигнуто.

Зеленский подчеркнул, что Киев намерен привлечь к этому процессу своих союзников из Европы, однако Москва выступает резко против.

17 февраля Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры о выводе войск из Донбасса, но при условии, что Россия отступит на сопоставимое расстояние.

В этот же день Зеленский заявил, что дипломатия будет более эффективной в сочетании с силой.

