Долина поздравила Майданова с 50-летием на концерте в Кремлевском дворце

Лариса Долина поздравила народного артиста России Дениса Майданова с 50-летием и спела с ним дуэтом на юбилейном концерте в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Майданов отметил свой день рождения на сцене Государственного Кремлевского дворца. Выступившая с ним Долина отметила, что песни Майданова оптимистичны, они заряжают правильным настроением и дают надежду на будущее. Она назвала большой честью возможность совместно исполнить песню «Знать, чтобы помнить». Долина уточнила, что эта песня была написана специально для «Диктанта Победы».

16 февраля президент России Владимир Путин удостоил певца Дениса Майданова почетного звания народного артиста России.

Майданов родился 17 февраля 1976 года, с подросткового возраста играл на гитаре. В 2001 году переехал в Москву и работал поэтом и композитором-песенником для российских исполнителей. В 2017 году стал заслуженным артистом России.

Ранее Майданова засняли зевающим на пленарном заседании в Госдуме.