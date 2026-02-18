Размер шрифта
В США раскрыли реакцию Киева на возвращение Мединского к переговорам

NYT: возвращение Мединского к переговорам вызвало разочарование в Киеве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Возвращение помощника президента РФ Владимира Мединского на пост главы российской делегации вызвало разочарование в Киеве. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«Присутствие Мединского <...> некоторые на Украине восприняли как обескураживающий сигнал», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что в ходе предыдущих раундов переговоров Мединский «раздражал» украинскую сторону историческими лекциями и жесткой позицией по урегулированию конфликта.

Накануне депутат Алексей Чепа заявил, что Киев запаниковал из-за появления Мединского во главе российской делегации на переговорах по Украине в Женеве, поскольку он сильный человек, готовый бескомпромиссно отстаивать интересы России. По словам парламентария, в первую очередь делегации планировали обсудить территориальный вопрос и проблему безопасности.

17–18 февраля в Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них принимают участие российские, украинские и американские переговорщики.

Ранее в Совфеде рассказали, к чему приведет раскол в делегации Украины на переговорах.
 
