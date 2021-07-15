Лукашенко одобрил поправки по вопросам защиты суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил поправки в законодательство страны по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, передает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, он подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» республики.

Согласно документу, поправки вносятся в закон «О чрезвычайном положении». В тексте конституции и данном законе говорится, что основанием для введения чрезвычайного положения (помимо стихийных бедствий и катастроф) является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых грозит опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Однако ранее не было установлено, что именно относится к беспорядкам.

В законе, подписанном белорусским лидером, теперь конкретизируется, что беспорядками считаются попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, которые сопровождаются насильственными действиями и создают непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Ранее Конституционный суд Белоруссии признал соответствующими основному закону поправки в законодательство республики по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя.