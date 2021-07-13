В Совфеде оценили уход Авакова в отставку

Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предположил, что глава МВД Украины Арсен Аваков мог написать заявление в отставку для того, чтобы его попросили остаться. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Я думаю, это может быть игра», — сказал он.

По его словам, Аваков считает себя «промежуточным звеном между нормальными людьми, украинцами, и крайними националистами», поэтому заявление об уходе могло быть «показательной позицией».

Еще одной причиной, по мнению Цекова, может быть компромат, собранный по просьбе украинского президента Владимира Зеленского, которому не нравится самостоятельность главы МВД. Наконец, Аваков мог понять, что «ситуация горячая», а власть не справляется с происходящим и теряет позиции в политике.

Ранее СМИ сообщили, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. По информации источников, Верховная рада может рассмотреть заявление главы МВД 15 июля.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года и переназначен на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.