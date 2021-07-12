Путин рассказал, как Украину шаг за шагом превратили в антироссийский плацдарм

Западные государства постепенно втягивали Украину в геополитическую игру, целью которой было превратить ее в плацдарм против России. Об этом пишет президент РФ Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина – не Россия» уже не устраивала. Потребовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся», — подчеркивает Путин.

Для этого, по его словам, использовались старые наработки польско-австрийских идеологов создания «антимосковской Руси». В настоящее время русофобия во многом и стала определять государственную политику на Украине, однако она не отвечает интересам украинского народа, подчеркивает Путин.

«Проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы», — отмечает в своей статье президент.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что нынешняя Украина — это колыбель фашизма в Европе.