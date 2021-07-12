Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии

Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» лидирует на досрочных парламентских выборах с 52,80% голосов, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные ЦИК после обработки 100% протоколов с избирательных участков.

Партия «Действие и солидарность» набирает на досрочных парламентских выборах 52,80% голосов, за блок «Коммунисты и социалисты» проголосовали 27,17% избирателей. У партии «Шор» 5,74%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог, отмечают в Центральной избирательной комиссии.

На момент закрытия участков явка превысила 48,41%. Выборы признаны состоявшимися.

Ранее экс-президент Молдавии, лидер партии «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон поздравил с победой на досрочных выборах в парламент партию «Действие и солидарность» (ПДС) и главу республики Майю Санду.

11 июля в стране проходили досрочные парламентские выборы — всего в гонке приняли участие 20 партий, два блока и один независимый кандидат. Депутатов выбирали на четыре года.