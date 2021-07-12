В Литве предложили считать нелегальную миграцию из Белоруссии гибридной агрессией

Группа депутатов Сейма Литвы выступила с предложением считать гибридной агрессией нелегальную миграцию из Азии через территорию Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейм констатирует, что недружественное государство осуществляет гибридную агрессию против Литвы организацией потока лиц из третьих стран, нелегально пересекающих литовскую границу», — говорится в проекте резолюции.

Депутаты полагают, что если нелегальная миграцию продолжится, то Вильнюсу следует начать консультации со странами НАТО, прежде всего с США, с опорой на 4-ю статью Североатлантического договора, в которой утверждается необходимость консультаций в случае нарушения территориальной целостности, политической независимости и безопасности.

С начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигранта из Азии, въехавших в республику через границу с Белоруссией. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями прошлых лет. Евросоюз объявил, что направит дополнительные силы в Литву для усиления контроля над границей страны с Белоруссией.