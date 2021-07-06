Лондон заявил, что британские корабли продолжат проходы в Черном море
Британские корабли продолжат совершать проходы через территориальные воды Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, сообщает ТАСС.
«Эсминец Defender следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту [из Одессы в Батуми]. У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом», — сказал Рааб в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента королевства.
23 июня британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.
Согласно заявлениям британской стороны, эсминец мирно шел через территориальные воды Украины, не нарушая международное право.
Президент России Путин в ходе «Прямой линии» назвал нарушение российской границы британским эсминцем провокацией, в которой участвовала как британская, так и американская сторона. По его словам, эсминец преследовал военные цели: пытался выяснить действия ВС РФ по пресечению подобных действий.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором».