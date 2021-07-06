Британия опасается роста терроризма после вывода из Афганистана иностранной коалиции

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Афганистан может столкнуться с ростом терроризма после вывода из страны войск иностранной коалиции. Об этом сообщает The Times.

По его словам, решение США о выводе своих войск поставило королевство и других союзников по НАТО в «очень трудное положение» для продолжения афганской миссии.

Министр во время выступления в парламенте заявил, что теперь и Великобритания находится на пути вывода своих войск, с учетом рисков, которые могут появиться в дальнейшем.

Уоллес добавил, что Британия продолжит работать с правительством Афганистана.

Накануне газета The Telegraph со ссылками на свои источники сообщила, что Великобритания намерена сохранить незначительный воинский контингент в Афганистане после вывода иностранных войск из страны. Отмечалось, что британские военные будут обучать афганских коллег.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России)подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Ранее сообщалось, что Талибан намерен после ухода США из Афганистана заключить мир с правительством страны.