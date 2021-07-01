Верховная рада не посчитала русских коренным народом Украины

Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины — формулировки не предполагают наличия в документе русского народа.

«Законом определено понятие «коренной народ Украины — этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины», — говорится в документе.

В документе отмечается, что коренными народами Украины, сформировавшимися на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы и крымчаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона «О коренных народах Украины», он был помечен как неотложный.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы и русские — два разных народа, которые «могли бы жить в духе добрососедства, если бы не Россия». Заявление было сделано в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские — один народ.

На фоне этих заявлений в Госдуме напомнили, что в Европе коренными считаются народы, которые жили на данной территории на период образования существующих границ государства и сформировались как народ на данной территории.