Путин считает русских и украинцев одним народом

Президент России Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Так он ответил на вопрос на «Прямой линии», почему Украина не включена в список недружественных стран.

«Я считаю, что украинцы и русские — вообще один народ», — сказал он.

Глава государства напомнил об исторических событиях и подчеркнул, что напишет аналитическую статью, где детально проанализирует этот вопрос.

Ранее украинские власти заявили о планах отбирать землю у россиян. Заместитель главы минэкономики Украины Тарас Высоцкий рассказал, что сделки по покупке украинской земли российскими гражданами станут отслеживать. Как уточнил чиновник, граждане России не смогут купить участки земли на Украине, потому что это запрещено законом.

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