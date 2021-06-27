Посольство США после 1 августа ограничит предоставление консульских услуг

Посольство Соединенных Штатов после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования России не нанимать персонал из третьих стран. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

Также посол США в Москве добавил, что на будущей неделе обсудит с заместителем главы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым проблемы в работе американской дипмиссии на территории РФ.

«По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран», — уточнил Салливан.

Как добавил Салливан, данные обстоятельства скажутся на работе дипломатических представительств в России.

«И мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз…», — обратил внимание американский посол в России.

Еще он подчеркнул, что после 1 августа будет работать очень мало человек, в результате чего не будет возможности предоставлять консульские услуги.

Ранее предполагалось, что Россия и США обсудят визы и работу посольств. 24 июня российский посол в США Анатолий Антонов и американский посол в России Джон Салливан вернулись к работе.