Меркель в разговоре с Путиным выразила благодарность за «руку примирения» после ВОВ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в Германии помнят ужасы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

По словам Меркель, миллионы германских семей ощущают страдания, которые преступления нацистского режима причинили жителям России, Украины, Белоруссии и других бывших советских республик.

Кроме того, канцлер выразила благодарность странам бывшего СССР за протянутую руку примирения.

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель провели телефонный разговор в день 80-летия начала Великой Отечественной войны.

До этого канцлер Германии назвала день нападения нацистской Германии на СССР – 22 июня – «поводом для стыда» для немецкого народа.