Меркель заверила Зеленского, что Германия не забудет преступления против СССР

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что ФРГ не забудет преступления, которые были совершены против граждан бывшего СССР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабмин Германии.

«Никогда не будут забыты совершенные немцами преступления, которые привели к гибели многих миллионов жителей на Украине, а также в России, Белоруссии и в других бывших советских республиках», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Меркель выразила «чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями», которые принесла война, которая была развязана нацистами.