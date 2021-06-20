Пушков отреагировал на неонацистскую вечеринку немецких военных

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал неонацистскую вечеринку, устроенную немецкими военными в Литве. Свое мнение сенатор выразил в Telegram-канале.

Он отметил, что дислоцированные в Литве военнослужащие призваны защищать восточные границы Североатлантического альянса от «российской агрессии».

«Поскольку агрессии никакой нет, да и угрозы тоже, и немецкие военнослужащие это прекрасно понимают, то они устраивают попойки <…> Так военнослужащие бундесвера «выполняют» поставленные НАТО задачи. С рекламными роликами альянса - ничего общего. Да и нужны ли они там вообще?», — написал Пушков.

Ранее стало известно, что немецкие военные устроили нацистскую вечеринку в отеле в Литве. Военнослужащие исполняли экстремистские и антисемитские песни, в том числе серенаду в честь дня рождения канцлера Третьего рейха Адольфа Гитлера, а также изнасиловали сослуживца.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что четверо провинившихся солдат были отозваны из Литвы, их деяния будут расследоваться по всем правилам.