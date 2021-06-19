Меркель назвала день начала ВОВ «поводом для стыда» для немцев

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала день нападения нацистской Германии на СССР – 22 июня – «поводом для стыда» для немецкого народа. Ее слова приводятся на сайте правительства ФРГ.

«Погибли миллионы людей, особенно в России, Украине и Белоруссии, но также и в странах Балтии и других советских республиках», — напомнила канцлер.

По ее словам, Германия признала, что несет ответственность за преступления того времени.

Кроме того, Меркель выразила признательность народам бывшего Советского Союза за то, что они «протянули руки примирения» Германии, несмотря на ужасы войны. Она также добавила, что Россия и Германия тесно связаны исторически, социально и экономически.

«Нам по-прежнему нужен диалог с Россией», — подчеркнула Меркель.

Ранее в Германии назвали причины провала военной кампании Третьего рейха против СССР.