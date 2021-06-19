В Киеве рассказали, какое основание приведет к пересмотру Минских соглашений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что факт получения жителями Донбасса российских паспортов является «фундаментальной вещью» для пересмотра Минских соглашений. Об этом передает УНИАН.

«630 тысяч паспортов, выданных Россией», — отметил он.

При этом у Украины не получится выполнить последовательно все пункты Минских соглашений в нынешнем виде. Однако Киев денонсировать их не собирается, сообщил Алексей Данилов.

«Если говорить о Минских соглашениях, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд», — объяснял Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО уверен, что надо поменять положения Минских соглашений, которые в Киеве считаются невыполнимыми.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.