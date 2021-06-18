СМИ: Кибератаки на Польшу со стороны России не было

Польское СМИ опровергло сообщения о кибератаке России на представителей польского правительства. Об этом сообщает издание Wyborcza.

По его данным, обнародованные материалы из электронной почты руководителя канцелярии главы польского правительства Михала Дворчика были опубликованы человеком из его ближайшего окружения, который имел доступ к паролям и устройствам министра.

Сам политик заявил, что хакеры взломали его почту и профили в соцсетях, но утечки важной информации не произошло.

«Нить «русского нападения» полностью разорвана. Это внутреннее дело среды Дворчика. Мотивация лица, раскрывающего эти электронные письма, подлежит определению. Скорее всего, произошел конфликт, не обязательно на политической основе», — цитирует издание одного из своих информаторов в агентстве внутренней информации Польши.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что недавняя кибератака на страну была проведена с территории России. По словам Качиньского, агентство внутренней безопасности и службы военной контрразведки Польши сообщили, что объектами атак стали польские чиновники, министры и депутаты.