Захарова назвала прекращение вещания на русском языке в Латвии «актом языковой агрессии»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Латвии закрыть телевизионное вещание на русское языке противоречат основополагающим принципам демократического и гражданского общества. Об этом говорится в ее заявлении на сайте министерства.

«Воспринимаем информацию о планирующейся ликвидации русскоязычного канала «LTV7» на Общественном телевидении Латвии как очередной акт непрекращающейся языковой агрессии латвийских властей против значительной части собственного населения», — говорится в сообщении.

В национальном медиарегуляторе, в свою очередь, сообщили, что решение связано с нехваткой финансирования.

По мнению Захаровой, около 40 процентов населения Латвии предпочитают получать информацию и общаться на русском языке.

Ранее сообщалось, что телевизионное вещание на русском языке на финансируемом из госбюджета канале LTV7 прекратится с сентября 2021 года.