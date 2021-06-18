Песков пояснил, почему Путин не подписал закон о борьбе с фейками в СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос о том, почему глава государства Владимир Путин отклонил закон о борьбе с фейками в СМИ.

18 июня стало известно, что Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков. Закон уже был принят Госдумой и Советом Федерации. Теперь он отправлен на повторное рассмотрение. Документ предусматривал, что журналист, главный редактор или редакция будут ответственны за фейковые цитаты других изданий, если невозможно найти главного редактора СМИ-первоисточника.

По словам Пескова, это связано с тем что у президента появились вопросы к некоторым частям этого закона.

«В частности к частям, где идет речь об освобождении от ответственности, поэтому президент посчитал нужным вернуть этот закон на доработку», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что закон будет дорабатываться осенью.