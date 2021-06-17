Канцлер Австрии заявил, что мир в Европе возможен только с Россией
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что возвращение послов в Москву и Вашингтон позволит наладить диалог двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я рад вчерашнему саммиту президентов Джо Байдена и Владимира Путина, а также возвращению послов, поскольку это позволит открыться каналам для диалога между супердержавами», — сказал он.
Он добавил, что поддерживать мирный диалог с Россией стоит и Евросоюзу.
«Мир в Европе будет только с Россией, а не против нее», — подчеркнул Курц.
16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.
Лидеры США и России успели обсудить очень широкое поле вопросов на встрече в формате один плюс один. В частности, Байден сообщил, что передал российскому коллеге Владимиру Путину список организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в Вашингтоне считают неприемлемыми.