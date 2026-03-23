Певица Зара об ИИ в музыке: «Пришло время живых концертов»

Певица Зара выступила против замены музыкантов на искусственный интеллект. Ее слова передает издание «Абзац».

По словам Зары, песни ИИ-исполнителей дошли до такого уровня, что их не отличить от настоящих. Артистка считает, что певцы живой музыки не пострадают от новых изменений.

«Значит, время пришло наконец-таки живых концертов, живых людей, живой эмоции и какой-то неидеальности», — отметила музыкантка.

В марте певица Лолита на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ – 2026» рассказала, что считает искусственный интеллект паразитом.

По мнению исполнительницы, ИИ-артисты, которые сейчас все чаще появляются в чартах, должны существовать отдельно от реальных звезд.

В том же месяце певица Ирина Дубцова призналась, что ей не нравится тенденция создания такого большого количества ИИ-контента. По ее мнению, это дает людям ложную уверенность, что каждый может написать произведение искусства.

Ранее Ярмольник побоялся ИИ в кино.

 
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
