Власти Хорватии встали на защиту страны от набегов соседей за дешевым бензином

Правительство Хорватии ввело меры против «топливного туризма» после того, как граждане соседних стран начали массово приезжать на заправки в республику, заявил министр экономики Анте Шушняр. Такое решение кабмин принял на заседании в понедельник, пишет хорватское издание Vecernji.

«Сегодня мы приняли важную меру отказа от регулирования формирования цен на АЗС на автомагистралях. Отдельные дистрибьюторы за вчерашний день отметили рекорды продаж, в миллионах литров, а некоторые соседние страны призывали граждан заправляться в Хорватии», — сказал глава минэкономики.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович по итогам заседания сообщил о сдерживании цен на топливо в среднем на 10 евроцентов за литр евродизеля или бензина. Согласно новым правилам, литр бензина Супер ЕВРО со вторника будет стоить €1,62, а литр евродизеля — €1,73. Цена солярки, на которую пошлины не распространяются, вырастет с €0,89 до €1,19 за литр; без вмешательства кабмина она увеличилась бы до €1,23.

В помощь сельхозпроизводителям выделяется €20 млн, промысловым рыбакам — €8 млн. Цены на газ и электричество для потребителей останутся неизменными в ближайшие полгода, а цена газа — до 30 июня.

Пленкович напомнил, что это уже десятый пакет помощи экономике страны с начала пандемии COVID-19, землетрясения в Хорватии и начала специальной военной операции. Все эти меры в совокупности обошлись бюджету в €8,5 млрд.

Эскалация вокруг Ирана, начавшаяся 28 февраля после ударов США и Израиля по объектам на территории исламской республики, привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива. Это отразилось на уровне экспорта и добычи нефти в регионе, что, в свою очередь, повлияло на топливный рынок Европы, включая Хорватию, спровоцировав рост спроса со стороны жителей соседних государств.

Ранее европейских политиков обвинили в трусости из-за Ирана.