Песков рассказал, когда посол России вернется в США

Посол России в США Анатолий Антонов в ближайшее время вернется в Вашингтон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Представитель Кремля уточнил, что пока дипломаты не вернулись к местам работы после того, как решение об их возвращении было принято на саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.

«На днях, наверное, прилетит», — ответил Песков на вопрос, в какой срок российский посол прибудет в США.

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что договорился с американским лидером Джо Байденом о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.