Россия и США запустят комплексный диалог по стратегической стабильности

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности, передает пресс-служба Кремля.

«Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», — сказано в тексте заявления.

В этом же заявлении отмечается, что РФ и Соединенные Штаты подтверждают взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.

Ранее Путин заявил, что американская сторона указывает на то, что у обоих государств есть целый ряд фундаментальных тем, сотрудничество в которых может представлять взаимный интерес. По словам российского лидера, в число таких вопросов входят стратегическая стабильность, деэскалация региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и глобальная экологическая повестка, а также партнерство в сфере экономики.