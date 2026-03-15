Дибров о новой девушке из столицы: «Это такое бремя»

Телеведущий Дмитрий Дибров признался в беседе с News.ru, что сам подбирает себе стиль.

По словам Диброва, он хочет стильно и красиво одеваться для возлюбленной Екатерины Гусевой, чтобы ей нравится.

«Ребят, вот девочки из центра Москвы – такие привередливые. Приходится много думать о внешнем виде… Господа, это такое бремя. Но это сладкое бремя!» — поделился телеведущий.

В марте Дмитрий Дибров вышел на публику вместе с нутрициологом Екатериной Гусевой. Журналистам представлять ее официально телеведущий не стал.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У экс-супругов трое детей.

15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

