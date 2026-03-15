Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков заявил о позитивной динамике РФ в зоне СВО и открытости Москвы к дипломатии

Roman Naumov/Global Look Press

Россия имеет успехи в зоне боевых действий на Украине, при этом Москва открыта для мирного урегулирования ситуации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом британской газеты Financial Times.

«Динамика на фронте позитивная для нас: мы продвигаемся и приближаемся к достижению наших целей, но, как говорил президент [России Владимир] Путин, мы открыты к дипломатическому урегулированию», — сказал представитель Кремля.

10 марта спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф допустил, что новый раунд переговоров в формате Россия — США — Украина может состояться на следующей неделе.

На следующий день Дмитрий Песков выразил уверенность, что переговоры по урегулированию на Украине будут продолжены. По его словам, все участники процесса позитивно относятся к тому, чтобы провести очередную встречу в Стамбуле, однако пока дата и место следующей встречи не определены.

Ранее в Европе заметили, что США начали терять интерес к переговорам по Украине.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!