Песков заявил о позитивной динамике РФ в зоне СВО и открытости Москвы к дипломатии

Песков: РФ всегда открыта к дипломатическому урегулированию на Украине

Россия имеет успехи в зоне боевых действий на Украине, при этом Москва открыта для мирного урегулирования ситуации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом британской газеты Financial Times.

«Динамика на фронте позитивная для нас: мы продвигаемся и приближаемся к достижению наших целей, но, как говорил президент [России Владимир] Путин, мы открыты к дипломатическому урегулированию», — сказал представитель Кремля.

10 марта спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф допустил, что новый раунд переговоров в формате Россия — США — Украина может состояться на следующей неделе.

На следующий день Дмитрий Песков выразил уверенность, что переговоры по урегулированию на Украине будут продолжены. По его словам, все участники процесса позитивно относятся к тому, чтобы провести очередную встречу в Стамбуле, однако пока дата и место следующей встречи не определены.

Ранее в Европе заметили, что США начали терять интерес к переговорам по Украине.