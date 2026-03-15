Представитель французских властей приезжал в Москву для контактов по теме Украины. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил британской газете Financial Times.

По его словам, российская сторона не услышала от французского представителя сигналов, которые могли бы свидетельствовать о продвижении к завершению конфликта.

Песков отметил, что, по его мнению, европейские страны не стремятся содействовать мирному процессу. Он также сообщил, что во время визита представитель Франции не привез никаких позитивных сигналов по вопросу урегулирования. Поэтому, как отметил представитель Кремля, ему также нечего было услышать в ответ хорошего.

До этого издание «Украинская правда» писало, что европейские лидеры предложили Украине продолжать конфликт против России еще около двух лет в обмен на денежные средства. По словам источника, под влиянием европейских союзников президент Украины Владимир Зеленский дал задание политическому руководству страны разработать сценарий, по которому в республике еще несколько лет не будет выборов и как в такой ситуации будет функционировать Верховная рада.

Ранее Финляндию призвали не совершать ошибку Украины.