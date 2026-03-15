ВСУ повредили здание строительного колледжа в Белгороде

Здание колледжа в Белгороде получило повреждения во время атаки ВСУ

Здание строительного колледжа в Белгороде получило повреждения во время ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород №1».

Комментируя ситуацию, в администрации учебного заведения назвали последствия атаки «чудовищными».

«Сегодня студентов просят помочь с закрытием контура и уборкой осколков и кирпича», — говорится в публикации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что ВСУ в ночь на 15 марта выпустили по административному центру региона 12 боеприпасов. В результате повреждения получили социальный объект, два многоквартирных дома, частный дом, объекты энергетической инфраструктуры и 11 транспортных средств.

«На территории одного из объектов загорелись здание и оборудование — пожарными расчетами все очаги возгорания ликвидированы», — добавил глава российского субъекта.

Как рассказали в оперативном штабе региона, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Белгороде наблюдаются перебои с подачей электричества, воды и тепла. Предварительно, во время обстрела никто из жителей не пострадал.

Ранее в Белгородской области мирный житель получил перелом бедра из-за атаки украинского дрона.