Появились новые подробности в деле Эпштейна

Times: Эпштейн мог поставлять жертв египетскому миллиардеру Аль-Файеду
Американский финансист Джеффри Эпштейн мог поставлять жертв сексуальной эксплуатации египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду. Об этом пишет газета Times со ссылкой на показания свидетелей.

«Жертва Джеффри Эпштейна заявила, что была передана Мохаммеду Аль-Файеду, что стало первым сообщением о связи между двумя сексуальными преступниками», — говорится в публикации.

Утверждается, что Эпштейн завлек жертву в свою сеть, когда ей было 17 лет, после чего заставил ее встретиться с Аль-Файедом на яхте в Сен-Тропе в 1997 году под предлогом помощи ее модельной карьере. По словам пострадавшей, Аль-Файед ее изнасиловал.

Мохаммед Аль-Файед является экс-владельцем Harrods — самого известного универмага Лондона класса люкс. Египетский миллиардер продал его в 2010 году за £1,5 млрд (около 128 млрд рублей). В октябре 2024 года Скотланд-Ярд обвинили в том, что коррумпированные сотрудники полиции помогали Аль-Файеду преследовать его подчиненных и скрывать сексуальные домогательства.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов по делу Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В Минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Билл Клинтон рассмеялся, рассматривая файлы Эпштейна.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!