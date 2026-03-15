В Эмиратах 25 человек арестованы за посты об иранских ударах в соцсетях

Прокуратура ОАЭ арестовала 25 человек за посты в соцсетях об ударах Ирана

Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) санкционировала арест 25 человек, которые опубликовали в соцсетях фото и видео по поводу иранских ударов и тем самым нанесли ущерб национальной обороне. Об этом сообщает местное информагентство WAM.

Генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси уточнил, что в отношении всех арестованных — граждан Бангладеш, Египта, Индии, Непала, Пакистана и Филиппин — будет проведено ускоренное судебное разбирательство. По его словам, обвиняемые делятся на три группы: первые снимали и публиковали фото и видео с реальными атаками Ирана, вторые выкладывали ИИ-видео с «прославлением» этих ударов, а третьи восхищались иранским руководством и его действиями.

Комментируя обвиняемых из первой группы, Аль-Шамси отметил, что они снимали не только сами удары и их последствия, но и реакцию очевидцев, «добавляя комментарии и звуковые эффекты, намекающие на активные агрессии, чтобы разжечь общественную тревогу и панику».

«Подобные видеоматериалы рискуют раскрыть оборонительные возможности и позволяют враждебным источникам распространять вводящие в заблуждение версии событий», — пояснил генпрокурор ОАЭ.

Обвиняемые из второй группы публиковали фейковые ролики — либо сделанные с помощью нейросетей, либо снятые в других странах. Для достоверности в кадр добавлялись флаги Эмиратов.

Арестованные из третьей группы, по словам Аль-Шамси, делали «публикации, прославляющие враждебное государство и его политическое и военное руководство, преподносящие его региональную военную агрессию как достижение», и тем самым вели пропаганду в ущерб национальным интересам.

Ранее российский турист потерял в Дубае более 400 тысяч рублей.