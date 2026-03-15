Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Эмиратах 25 человек арестованы за посты об иранских ударах в соцсетях

Прокуратура ОАЭ арестовала 25 человек за посты в соцсетях об ударах Ирана
Altaf Qadri/AP

Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) санкционировала арест 25 человек, которые опубликовали в соцсетях фото и видео по поводу иранских ударов и тем самым нанесли ущерб национальной обороне. Об этом сообщает местное информагентство WAM.

Генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси уточнил, что в отношении всех арестованных — граждан Бангладеш, Египта, Индии, Непала, Пакистана и Филиппин — будет проведено ускоренное судебное разбирательство. По его словам, обвиняемые делятся на три группы: первые снимали и публиковали фото и видео с реальными атаками Ирана, вторые выкладывали ИИ-видео с «прославлением» этих ударов, а третьи восхищались иранским руководством и его действиями.

Комментируя обвиняемых из первой группы, Аль-Шамси отметил, что они снимали не только сами удары и их последствия, но и реакцию очевидцев, «добавляя комментарии и звуковые эффекты, намекающие на активные агрессии, чтобы разжечь общественную тревогу и панику».

«Подобные видеоматериалы рискуют раскрыть оборонительные возможности и позволяют враждебным источникам распространять вводящие в заблуждение версии событий», — пояснил генпрокурор ОАЭ.

Обвиняемые из второй группы публиковали фейковые ролики — либо сделанные с помощью нейросетей, либо снятые в других странах. Для достоверности в кадр добавлялись флаги Эмиратов.

Арестованные из третьей группы, по словам Аль-Шамси, делали «публикации, прославляющие враждебное государство и его политическое и военное руководство, преподносящие его региональную военную агрессию как достижение», и тем самым вели пропаганду в ущерб национальным интересам.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!