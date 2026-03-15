Черчесов рассказал, общается ли он с Дзюбой

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что общается с форвардом тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой. Об этом Черчесов рассказал «Матч ТВ»

»«Могу и иногд] звонить Дзюбе. Но мы с ним больше переписываемся, чем созваниваемся. Он целеустремленный, «спортсменистый», старается помочь той команде, в которой играет», — сказал Черчесов.

37-летний Дзюба в текущем сезоне провел в составе «Акрона» 18 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт игрока с тольяттинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.



