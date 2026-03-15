В Кремле заявили о паузе в диалоге по Украине из-за переориентации США

Песков: пауза возникла в переговорах по Украине из-за смены интересов США

В переговорах по ситуации на Украине возникла пауза из-за смены интересов Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому изданию Financial Times.

«В переговорах по Украине наступила пауза, у американцев другие приоритеты, и это понятно», — сказал он.

При этом и европейцы не хотят помогать мирному процессу, недавний визит представителей Франции (советника по национальной безопасности Эммануэля Бонна и советника Бертрана Бухвальтера. — прим. ред.) «не принес никаких позитивных сигналов», подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что Москва открыта открыта для мирного урегулирования конфликта на Украине и имеет позитивную динамику в зоне спецоперации.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что с украинским лидером Владимиром Зеленским «намного сложнее договориться», чем с президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Европе заметили, что США начали терять интерес к переговорам по Украине.