Ани Лорак рассказала, как помирилась с Киркоровым после конфликта в «Маске»

Певица Ани Лорак рассказала, что Киркоров извинился перед ней после конфликта в «Маске»
anilorak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ани Лорак заявила News.ru, что коллега Филипп Киркоров преувеличил степень конфликта между ней и им на шоу «Маска».

Лорак опровергла, что не общалась с Киркоровым полгода после конфликта. В проекте певец выбрал победительницей Seville, а не Лорак.

«Но было такое, скажем так, неприятие. Потом были присланы цветы, извинения, и был примирительный ужин. Потому что у него было право сделать ничью на программе или выбрать победителя. Ничья была бы корректнее с его стороны», — поделилась артистка.

По словам Лорак, ей нравится, что костюм Кота, в котором она выступала в «Маске», до сих пор является фаворитом проекта.

В 2024-м за победу в «Маске» боролись Кот (Ани Лорак), Енот (Seville), Бабочка (Люся Чеботина) и Змей Горыныч (Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин). Победительницей того сезона стала Seville.

Лорак отметила, что сейчас новые участники пытаются повторить ее стратегию и выбирают объемные маски.

«Но Котик только один», — подчеркнула знаменитость.

Ранее Ани Лорак поддержала идею запрета петь под фанеру.

 
