В Башкирии поверившая мошенникам семья лишилась 5,5 млн рублей и квартиры

МВД Башкирии: мошенники выманили у пенсионерки с сыном более 5,5 млн рублей
В Уфе семья осталась без квартиры и лишилась 5,5 млн рублей по вине мошенников, которые обманули 61-летнюю пенсионерку. Об афере сообщает полиция Башкортостана в своем Telegram-канале.

Неизвестный под видом «специалиста госуслуг» позвонил пожилой женщине и напугал ее ложным сообщением о том, что кто-то пытается взломать ее личный кабинет на «Госуслугах» и получить доступ к банковским счетам.

Думая, что защищает свои сбережения, пенсионерка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Потом по их указанию женщина продала квартиру и поручила своему 21-летнему сыну перечислить на счета преступников вырученные деньги — более 4,5 млн рублей.

Злоумышленники убеждали обеих жертв, что все переведенные ими средства будут храниться на «безопасных счетах» и вернутся к ним, как только закончится «разбирательство». Потом они перестали выходить на связь. Только после этого обманутые уфимцы поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

В отношении пока не установленных лиц возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Резонансное дело, связанное с мошенниками, сейчас расследуют в Москве: там ставропольский футболист по указанию аферистов под видом «сотрудника спецслужб» убедил несовершеннолетнюю дочь предпринимательницы впустить его в квартиру, чтобы вскрыть сейф и забрать ценности. За этим его застала хозяйка, которую он лишил жизни.

По версии следствия, украинские мошенники вынудили футболиста пойти на преступление под угрозой уголовного преследования. Для убедительности они даже имитировали проведение обыска у него в квартире.

Ранее стало известно о краже персональных данных россиян через «умные» телевизоры.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!