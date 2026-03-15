Стали известны планы Путина на следующую неделю

У президента России Владимира Путина на предстоящей неделе запланирован ряд мероприятий. О планах главы государства рассказал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

Рабочий график Путина, в частности, предусматривает участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, российский лидер проведет совещание с членами правительства. На неделе у него также запланированы международные контакты, однако с кем именно, не уточняется.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. При этом изредка у президента получается выкроить несколько выходных дней. Однако даже такие выходные не бывают полноценными, добавил Песков.

Также Песков отмечал, что Путин иногда купается в море, когда приезжает в Сочи, однако только если позволяет рабочий график.

Ранее Путин сравнил свой рабочий график с водопадом, который льет бесконечно.